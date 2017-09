જૂનાગઢ અને સોરઠ પંથકમાં હવામાનમાં પલ્ટો આવ્યો છે આજે સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું છે અને હવામાન વિભાગે વરસાદની શકયતા દર્શાવી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.