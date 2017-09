જૂનાગઢ સહિત સોરઠ પંથકમાં આગામી નવરાત્રી મહોત્સવને લઈને યુવક મંડળ દ્વારા તડામાર તૈયારી હાથ ધરવામાં આવી છે જૂનાગઢ શહેરમાં ૧૦૦થી વધારે ગરબીઓ થાય છે અને પ્રાચીન-અર્વાચીન રાસ-ગરબાની રમઝટ બોલે છે જયારે જ્ઞાતિ સમાજ દ્વારા પણ પાર્ટી-પ્લોટનાં આયોજન કરવામાં આવે છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.