મીનરાજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની બાળાઓએ સ્વબચાવનો તાલીમ કોર્ષ પૂર્ણ કર્યો

જૂનાગઢની મીનરાજ સંકુલની ર૦૦ છાત્રાઓએ સ્વબચાવની ૧પ દિવસની તાલીમ લીધી હતી. મહિલા જાગૃતિ અભિયાન અને સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી, ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનનાં સંયુકત ઉપક્રમે જુડો કરાટેનો ડેમોટ્રેશન ઉજવાયો હતો.જેમાં છાત્રાએ દિલધડક સ્ટંટ કર્યા હતા. છાત્રાઓએ કાતા, નાન્ચલ, લાઠી દાવ, જુડો, બાઈક સ્ટંટ, કેરોસીનથી આગનાં ગોળા હવામાં કર્યા હતા. છાત્રોનાં આ સ્ટંટ જાઈને ઉપÂસ્થત લોકો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. આ તકે સંસ્થાનાં દાદુભાઈ કનારા, પ્રવિણ ચૌહાણ, મયુર ચૌહાણ, ભવનાથ પોલીસનાં ધર્મિષ્ઠાબેન, ભાવેશભાઈ મારૂ સહિતનાં હાજર રહ્યાં હતાં.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.