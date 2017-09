જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલાં નરસિંહ મહેતાં સરોવરમાં ટુંક સમયમાં જ બોટીંગની સેવા શરૂ કરવામાં આવનાર છે સવારે ૯ થી રાત્રીનાં ૧૧ સુધી લોકો બોટીંગની મજા માણી શકશે.

