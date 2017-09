આદ્યશકિત માતાજીની આરાધનાનાં પર્વ એવાં નવરાત્રિનો આવતીકાલથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે માતાજીનાં ભકતોમાં ભારે ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહ્યો છે આવતીકાલથી જ રાસ-ગરબાની રમઝટ બોલશે આ ઉપરાંત માતાજીનાં મંદિરોમાં પણ ભકતજનોની સવારથી જ દર્શનાર્થે ભીડ લાગી જશે.

