અખંડ ભારત સંઘ દ્વારા પરંપરાગત રીતે નવરાત્રી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ત્યારે આ વર્ષે પણ ર૧ થી ૩૦ સપ્ટેમ્બર સુધી ઉજવણી થશે અને જીલ્લાની પ૧૦૦૦ બાળાઓ શ†પૂજન કરશે

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.