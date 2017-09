નવરાત્રી મહોત્સવનો આજથી પ્રારંભ થયો છે ત્યારે જૂનાગઢ શહેરમાં દોઢસો ઉપરાંત સ્થળોએ વિવિધ ગરબી મંડળો દ્વારા નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે તેમજ જ્ઞાતિ સમાજા દ્વારા પણ પાર્ટી-પ્લોટમાં આયોજન કરવામાં આવે છે. આજથી દાંડીયારાસની રમઝટ બોલશે.

