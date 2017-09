જૂનાગઢ શહેરનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્ઞાતિ-સમાજા દ્વારા યોજાયેલાં રાસોત્સવનો કાર્યક્રમ જમાવટ કરી રહેલ છે. આધુનિક વાંજિત્રોનાં સથવારે રાસ-ગરબાની રમઝટ બોલી રહી છે અને ખેલૈયાઓ મનમુકીને રમી રહ્યાં છે.

