જૂનાગઢનાં ટીંબાવાડી બાયપાસ ઉપર ગઈકાલે કોઈને ઝઘડો થયો હતો અને ઝઘડા બાદ બાઈકને સળગાવી નાંખવામાં આવ્યું હોવાનો બનાવ બહાર આવ્યો હતો. આ બનાવની જાણ થતાં જ સી ડીવીઝન પોલીસ બનાવનાં સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.

