આદ્યકવિ નરસિંહ મહેતાં સાહિત્ય નિધિ ટ્રસ્ટ દ્વારા ર૩મો અને ર૪મો નરસિંહ મહેતાં એવોર્ડ ગઈકાલે પૂજય મોરારીબાપુનાં હસ્તે એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. જાણીતાં કવિ ગુલામ મહમદ શેખ અને કવિ દલપત પઢીયારને આ એવોર્ડ અપાયો હતો. રૂપાયતન સંસ્થા ખાતે ગઈકાલે યોજાયેલાં એક શાનદાર કાર્યક્રમમાં આ એવોર્ડની અર્પણવિધિ કરવામાં આવી હતી.

