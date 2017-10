જૂનાગઢમાં રાજલક્ષ્મી પાર્ક ખાતે બનાવાયેલાં માનસધામમાં આવતીકાલ તા.૭ ઓકટોબરને શનિવારે સાંજના ૪ વાગ્યાથી પૂજય મોરારીબાપુની કથાનો પ્રારંભ કરવામાં આવનાર છે. જૂનાગઢનાં આંગણે ૭ ઓકટોબરથી ૧પ ઓકટોબર સુધી યોજાનાર આ રામકથાનાં કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે રામકથા સમિતિ દ્વારા તડામાર તૈયારીને ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

