જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની આગામી બુધવાર તા. ૧૧ ઓકટોબરના રોજ ૧૧ વાગ્યે જનરલ બોર્ડની એક મહત્વની બેઠક યોજવામાં આવનાર છે. આ બેઠકમાં વિવિધ મુદાઓ અંગે દરખાસ્તો મુકવામાં આવશે તેમ જાણવા મળેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.