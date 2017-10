જુનાગઢ તાલુકાના ખડીયા પાસે રાજકોટની દુધ સાગર ડેરીમાં ચાલતા દૂધના એક ખાલી ટેન્કરને સળગાવી દેવામાં આવ્યું હતું આ બનાવના અનુસંધાને પોલીસ ફરીયાદ પણ નોંધાઈ હતી. દરમ્યાન ગઈકાલે એલસીબી પોલીસે ચોકકસ બાતમીના આધારે ખલીલપુર ચોકડી પાસેથી બે શખ્સોને તમંચા સાથે ઝડપી લીધેલ છે. આ બન્ને શખ્સોની પુછપરછમાં ટેન્કર સળગાવી નાખ્યાની કબુલાત આપી હતી.

