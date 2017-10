જૂનાગઢ નજીક ગરવા ગિરનાર ખાતે આગામી તા.૩૧ ઓકટોબરથી પાવનકારી પરિક્રમા યોજાઈ રહી છે ત્યારે ગિરનારની આ પરિક્રમાનાં આયોજન માટે ગઈકાલે એક મહત્વની બેઠક મળી હતી. મહાનગરપાલિકાનાં કમિશ્નર વી.જે.રાજપુતનાં અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી આ બેઠકમાં પરિક્રમાનાં આયોજન અંગે ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

