પેટ્રોલપંપ માલિકોનાં અનેક પ્રશ્નો અણઉકેલ છે ત્યારે અનેકવખત રજુઆતો કરવામાં આવી છે પરંતુ કોઈ ઉકેલ ન આવતાં હવે હડતાલનો માર્ગ અપનાવવામાં આવનાર છે. જૂનાગઢ જીલ્લા પેટ્રોલ-ડીઝલ ડીલર એસોસીએશન દ્વારા ઉચ્ચકક્ષાએથી મળેલાં આદેશ અનુસાર ૧૩ ઓકટોબરનાં રોજ એક દિવસની પ્રતિક હડતાલ પાડવામાં આવશે. જા આ હડતાલ છતાં કોઈ ઉકેલ નહીં આવે તો તા.ર૭ ઓકટોબરથી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પડાશે.

