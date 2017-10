જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં જારદાર હંગામો

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનાં જનરલ બોર્ડની એક બેઠક આજે કોર્પોરેશન ખાતે પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય હોલ ખાતે મળી હતી. આ બેઠકમાં શાસક, ભાજપ પક્ષ અને કોંગ્રેસ, વિપક્ષ દ્વારા વિવિધ વિકાસનાં કાર્યો મુદ્દે ભારે હોબાળો અને હંગામો મચી ગયો હતો. બોર્ડ દરમ્યાન ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે બીન સંસદીય શબ્દોનો પ્રયોગ થવાનાં મુદ્દે ભાજપની મહિલા નગરસેવિકાઓએ વોકઆઉટ પણ કર્યો હતો.

આજે નિર્ધારીત સમયે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા કોર્પોરેશન ખાતે યોજાઈ હતી. જેમાં મહાનગરપાલિકાનાં શાસકપક્ષનાં પદાધિકારીઓ, વિપક્ષ સહિતનાં કોર્પોરેટરો ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતા. બોર્ડની કાર્યવાહી દરમ્યાન મહાનગરપાલિકાનાં પૂર્વ મેયર લાખાભાઈ પરમારે બિનસંસદીય શબ્દોનો પ્રયોગ કરતાં ભાજપની મહિલા નગરસેવિકાઓએ વોકઆઉટ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત મહાનગરપાલિકાનાં મેયર આદ્યાશકિતબેન મજમુદારનાં ટ્રસ્ટીપદ હેઠળની કોલેજનાં કથિત શિષ્યવૃતિ કૌભાંડનાં મામલે દલિત સમાજનાં યુવાનોએ બોર્ડમાં દેખાવો કર્યા હતા. આજનું આ બોર્ડ વિવિધ મુદ્દે ગરમાગરમી ભર્યું બની રહ્યું હતું આ દરમ્યાન આજની સામાન્ય સભામાં સેક્રેટરીની નિમણુંક અંગેની દરખાસ્ત આવતાં કલ્પેશ ટોલીયાને નિમણુંક અપાઈ હતી જયારે ઉપરકોટનો વહીવટ ફરી પાછો જૂનાગઢ જીલ્લા વહીવટી તંત્રને જ સોંપી દેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. વારંવાર હંગામો થઈ રહ્યો છે. શહેરનાં અધુરા વિકાસનાં કાર્યો પુરા થતાં નથી, ગાંધિગ્રામ-ઈવનગરનો રસ્તો ૧ વર્ષથી નવો બનાવવાનું કાર્ય ગોકળગતીએ થઈ રહ્યું છે. કોન્ટ્રાકટર અને મનપા તંત્ર વચ્ચે જીએસટી પ્રશ્ને ગડમથલ થવાથી આ રસ્તાનું કામ અટકી પડયું છે. દરમ્યાન આજરોજ મહાનગરપાલિકાનાં જનરલ બોર્ડમાં હંગામો મચી જવા પામ્યો હતો અને વિપક્ષ-કોંગ્રેસ સામે સતાધારી પાર્ટીએ તીવ્ર આક્રોશ વ્યકત કર્યો છે. મહાનગરપાલિકાનાં ડે.મેયર ગિરીશ કોટેચાએ જણાવ્યું હતું કે આજની બોર્ડની કાર્યવાહી દરમ્યાન સીસીટીવીનાં આધારે કોંગ્રેસનાં અભદ્ર વ્યવહાર અંગે ચોકસાઈ કરી અને કોંગ્રેસનાં સભ્યોને ગેરલાયક ઠરાવવાની ફરીયાદ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત ગૃહમંત્રી, ડીઆઈજી, ડીએસપી તેમજ મુખ્યમંત્રી સુધી આજની બેઠકની કાર્યવાહી અંગેની રજુઆતો કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસ દ્વારા એટ્રોસીટીની ખોટી ફરીયાદો દાખલ કરાવીને સતાધારી પક્ષને બાનમાં નહીં લઈ શકાય તેમ ગિરીશ કોટેચાએ જણાવ્યું હતું.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.