જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં દિપાવલી અને નૂતન વર્ષની ઉજવણીનો માહોલ છે ત્યારે અગિયારસના દિસથી એટલે કે આગામી રવિવારથી જ આ તહેવારોની શ્રૃંખલા શરૂ થશે અને બજારો ભરચક્ક જાવા મળશે

