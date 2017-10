જૂનાગઢનાં દાણાપીઠ વિસ્તારમાં આવેલાં સુપ્રસિધ્ધ મહાલક્ષ્મી માતાજીનાં મંદિરે આજથી જ વિશેષ દર્શનનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે ત્યારે આજે ધનતેરસનાં દિવસે જ વહેલી સવારથી જ ભાવિકો દર્શનાર્થે ઉમટી પડયાં છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.