ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનો આગામી તા.૩૧ ઓકટોબર મંગળવારથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે તડામાર તૈયારીને ઓપ આપવામાં આવ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આ વર્ષે પરિક્રમાનાં મેળામાં જાડાશે ત્યારે સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા અન્નક્ષેત્ર શરૂ કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

