સુપ્રસિધ્ધ સોમનાથ મહાદેવનાં સાંનિધ્યમાં આગામી તા.૩૧મી ઓકટોબરથી ૪ નવેમ્બર એમ પાંચ દિવસ સુધી કાર્તિકી મેળાનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે. આ મેળા દરમ્યાન સોમનાથ મહાદેવ મંદિરને ઝળહળતી રોશ્નીથી શણગારવામાં આવશે.

