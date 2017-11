જૂનાગઢમાં ઝાંઝરડા ચોકડી ઉપર આવેલાં જલારામ ભકિતધામ ખાતે પૂજય જલારામ બાપાની જન્મજયંતિની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તેમજ આ પ્રસંગે ત્રણ દંપતિઓએ દેહદાનનો સંકલ્પ કર્યો હતો.

