જૂનાગઢની ભકતકવિ નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટી હેઠળની કોલેજામાં ર૮ ઓકટોબરથી અન્ડર ગ્રેજયુએટ સેમેસ્ટરની આર્ટસ, કોમર્સ અને સાયન્સ ફેકલ્ટીની પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે ત્યારે આ પરિક્ષા દરમ્યાન ત્રણ કોપી કેસ નોંધાયા છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.