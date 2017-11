જૂનાગઢમાં દસ રૂપિયાના સિક્કાને લઈને જબરી પારાયણ સર્જાઈ છે. સરકારે દેશભરની જનતાની છુટ્ટાની સમસ્યા હલ કરવા માટે રૂ. ૧૦ના ચલણી સિક્કા બજારમાં મુકયા છે. જા કે તેમ છતાં આ સમસ્યા ઘટવાને બદલે વધુ માથાના દુઃખાવારૂપ બની ગઈ છે. રૂ. ૧૦ના સિક્કા લેવા કોઈ તૈયાર નથી. ત્યારે આ મામલે બેન્ક અને ગ્રાહકો પ્રતિ આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે.

