સમગ્ર દેશને અંધાધૂંધીનાં માહોલમાં લાવી દેનાર નોટબંધીનાં કેન્દ્ર સરકારનાં નિર્ણયને આવતીકાલ બુધવારે ૮ નવેમ્બરે ૧ વર્ષ પૂર્ણ થયું છે ત્યારે નોટબંધીથી દેશભરમાં વિરોધનો વંટોળ અને સમસ્યાઓ ઉભી થઈ હતી ત્યારે આવતીકાલે જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આઝાદ ચોકમાં ધરણાં, દેખાવો કરી, કાળા-કાયદાનો કાળી પટ્ટી ધારણ કરી વિરોધ કરશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.