જૂનાગઢ જીલ્લામાં યોજાનાર વિધાનસભાની ચુંટણીને લઈ જીલ્લા કલેકટર ડો.રાહુલ ગુપ્તા અને નાયબ ચુંટણી અધિકારી જી.વી.મિયાણીનાં માર્ગદર્શનમાં વીવીપેટ અંગે લોકજાગૃતિનાં કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યાં છે આ વખતે ૪પ દિવ્યાંગ મતદારો પ્રથમવાર મતદાન કરશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.