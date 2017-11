જૂનાગઢ વિધાનસભાની બેઠક ઉપર કોંગ્રેસનાં ઉમેદવાર ભીખાભાઈ જાષીને માન્યતા

જૂનાગઢ વિધાનસભા બેઠક ઉપર પાસનાં કન્વીનર અમિત ઠુંમરને કોંગ્રેસે ટીકીટ આપતાની સાથે જ વિરોધ શરૂ થયો હતો જેનાં પગલે હાઈકમાન્ડે ટીકીટનો નિર્ણય ફેરવી નાંખ્યો હતો અને ભીખાભાઈ જાષીને ટીકીટ આપી હતી. જા કે ભીખાભાઈ જાષીને ટીકીટ મળે એ પહેલાં અમિત ઠુંમરને કોંગ્રેસે મેન્ડેટ આપી દિધું હતું અને ચુંટણી અધિકારી સમક્ષ રજુ પણ કરી દિધું હતું. બીજી તરફ ભીખાભાઈ જાષીએ પણ કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી મળેલું મેન્ડેટ રજુ કર્યું હતું. આમ એક જ પક્ષનાં બે ઉમેદવારોએ મેન્ડેટ રજુ કરતાં વિરોધાભાસ ઉભો થયો હતો અને કાનુની ગુંચ ઉભી થઈ હતી. દરમ્યાન ગઈકાલે જૂનાગઢ વિધાનસભા બેઠકનાં ચુંટણી અધિકારી જે.એમ.રાવલની હાજરીમાં દલીલો સાંભળ્યા બાદ આખરે પોણા સાત વાગ્યે ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ભીખાભાઈ જાષીનું ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યું હતું. બીજી તરફ અમિત ઠુંમરે કહ્યું હતું કે આ ચુકાદાને હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવશે.

