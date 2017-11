ગુજરાતનાં સુપ્રસિધ્ધ મોટીવેટર સંજયભાઈ રાવલનો સેમીનાર જૂનાગઢ ખાતે યોજાશે. સાંદ્વાણી પરિવાર દ્વારા આ સેમીનારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આગામી તા.ર૬ નવેમ્બર ર૦૧૭ને રવિવારનાં રોજ સાંજે ૭ થી ૧ર કલાકે એગ્રીકલ્ચર સરદાર પટેલ સભાગૃહ મોતીબાગ જૂનાગઢ ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાશે.આ ફ્રી સેમીનારનો લાભ લેવા આયોજકો તરફથી લોકોને ભાવભર્યું નિમંત્રણ પાઠવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.