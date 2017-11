જૂનાગઢ જીલ્લામાં વિધાનસભાની ચુંટણી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે પેરામિલીટ્રી ફોર્સની સેવા લેવામાં આવશે અને આ જવાનોને લેવા માટે જૂનાગઢ એસટી ડીવીઝન હેઠળનાં પાંચ ડેપોની ર૦ બસો રવાનાં થઈ છે.

