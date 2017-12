શિયાળાની ઋતુ બરાબરની જામી છે ત્યારે ઠંડીમાં વઘારો-ઘટાડો થઈ રહ્યો છે આ દરમ્યાન બજારમાં શાકભાજીનું પણ આગમન થયું છે મેથી-પાલક-વટાણાં-રવૈયા-લીલી ડુંગળી-લીલું લસણ અને વિવિધ પ્રકારનાં શાકભાજી જાવા મળી રહ્યાં છે ત્યારે ઉઘીયું, મેથીનાં ભજીયા, પુરી-થેપલા, પાઉંભાજી, પંજાબી સહિતની વાનગીઓ લોકો ઘરઆંગણે બનાવી અને આરોગી રહ્યાં છે.

