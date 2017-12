જૂનાગઢ શહેર સમસ્ત હિંદુ ધોબી સમાજ યુવક મંડળ દ્વારા ભવનાથ ખાતે પાંચમાં સમુહલગ્નોત્સવ યોજવામાં આવ્યા હતા. આ સમુહલગ્નોત્સવમાં ૧૮ નવદંપતિઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડયાં હતા અને વ્યસન મુકિતનો સંકલ્પ લેવાયો હતો.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.