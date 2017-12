જૂનાગઢ જીલ્લાની પાંચ વિધાનસભાની બેઠક માટે બે દિવસ દરમ્યાન કુલ ૩૬૦૬ કર્મચારીઓએ મતદાન કર્યું છે. ગઈકાલે મતદાન પૂર્ણ થતાં મતપેટીઓ સીલ કરી જે-તે ચુંટણી અધિકારીને સોંપી દેવામાં આવી હતી.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.