ગઈકાલે કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરસભા યોજવામાં આવી હતી આ જાહેરસભાને સંબોધન કરતાં વડાપ્રધાને જૂનાગઢ વાસીઓને આગામી તા.૯મી નવેમ્બર ર૦૧૮નાં દિવસે જૂનાગઢનાં આઝાદીનાં પર્વ પ્રસંગે જ રોપ-વે યોજના શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

