જૂનાગઢ અને સોરઠનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં ગઈકાલે વરસાદી છાંટણા સાથે એક થી પ મીમી જેવો વરસાદ નોંધાયો હતો. વરસાદનાં કારણે રસ્તાઓમાં પાણી ફરી વળ્યાં હતાં.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.