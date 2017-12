ગુજરાત વિધાનસભાની આવતીકાલે વિવિધ બેઠકોની ચુંટણી યોજાનાર છે ત્યારે જૂનાગઢ જીલ્લાની માણાવદર, જૂનાગઢ, વિસાવદર, કેશોદ અને માંગરોળ વિધાનસભાની બેઠકો માટે પણ આવતીકાલે સવારનાં ૮ થી સાંજના પ દરમ્યાન મતદાન યોજવામાં આવશે. જેને લઈને વહીવટી તંત્ર અંતિમ તૈયારીમાં લાગી ગયુ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.