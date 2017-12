ગુજરાત વિધાનસભાની ચુંટણીનાં બીજા તબક્કાનાં પ્રચારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે જનસભાને સંબોધી હતી અને ત્યારબાદ આજે સાબરમતી નદીથી સી પ્લેન દ્વારા અંબાજી જઈ રહ્યાં છે તેમજ એ જ પ્લેનમાં બપોરે પરત આવીને સાબરમતીમાં જ લેન્ડ કરશે તેમ જાણવા મળે છે.

