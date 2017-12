જૂનાગઢ શહેર અને સોરઠ પંથકમાં હાર્ડ ધ્રુજાવતી ઠંડીને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે તેમજ પશુ-પક્ષીઓને પણ એટલી જ અસર પહોંચી છે ત્યારે જૂનાગઢ સક્કરબાગ ઝુમાં પશુ-પક્ષી, સરિસૃપો, જળચરો, તૃણભક્ષી અને હિંસક પ્રાણીઓને ઠંડીથી રક્ષણ આપવા માટે ઝુ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એમ.કે.વાળાનાં માર્ગદર્શન હેઠળ આગવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.