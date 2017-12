ભવનાથ વિસ્તારમાં આવેલાં સુપ્રસિધ્ધ લંબે હનુમાનજીની જગ્યામાં પંચામૃત મહોત્સવનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો જે અંતર્ગત આજે રામ મહાયજ્ઞ અને રામકથાનો કાર્યક્રમ આજે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે આ ધાર્મિક કાર્યક્રમનો મોટી સંખ્યામાં લોકોએ લાભ લીધો હતો.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.