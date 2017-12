મહાનગરપાલિકાનાં કમિશ્નર વી.જે.રાજપુતની સુચના અને નાયબ કમિશ્નર એમ.કે.નંદાણીયાનાં માર્ગદર્શન હેઠળ ફ્રુડ સેફટી ઓફિસર ડો.રવિ ડેડાણીયા, ઉદય નંદાણીયાની ટીમે ૧પથી વધુ વેપારીઓને ત્યાં ચેકીંગ કરતાં ૬ વેપારીઓ અખાદ્ય પદાર્થ વેચતાં હોવાનું બહાર આવેલ અને તેઓને ર૮૦૦નો દંડ ફટકારવામાં આવેલ છે.

