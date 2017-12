જૂનાગઢ નજીક ભવનાથ ક્ષેત્રમાં પ્રતિવર્ષ યોજાતી ગરવા ગિરનારની આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધાની તૈયારી વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચાલી રહી છે તો બીજી તરફ આ સ્પર્ધામાં જાડાયેલાં સ્પર્ધકો પણ સ્પર્ધામાં જીત મેળવવા માટેની તૈયારીને ઓપ આપી રહ્યાં છે.

