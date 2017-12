જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જાન્યુઆરીનાં બીજા સપ્તાહમાં બજેટની તૈયારી હાથ ધરવામાં આવનાર છે અને ત્યારબાદ બજેટ રજુ કરશે તેમ જાણવા મળે છે.

