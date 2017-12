દર મહિને રાંધણ ગેસનાં ભાવ વધારવાનો નિર્ણય સરકારે પાછો ખેંચ્યો છે સરકાર દ્વારા ગરીબોને તેની ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ મફત એલપીજી કનેકશન આપવાની યોજનામાં આ સિસ્ટમ અવરોધરૂપ હોવાથી આ નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો હોવાનું જાણવા મળે છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.