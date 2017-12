જૂનાગઢનાં જાગૃત નાગરીક શશીકાંતભાઈ દવેએ ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને એક વિસ્તૃત પત્ર પાઠવ્યો છે અને વંથલી-જૂનાગઢ હાઈવે ઉપર છેલ્લાં ૬ માસમાં અનેક નિર્દોષ નાગરીકોએ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવ્યા છે ત્યારે આ રસ્તાં અંગે સરકારે તાત્કાલીક અસરથી કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.