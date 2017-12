આ વર્ષે લસણનું બમ્પર વાવેતર થતાં બજારોમાં મંદીનો માહોલ છે અને લસણનાં ભાવનો સૌરાષ્ટ્રની બજારોમાં ઉતાર-ચડાવ થઈ રહ્યો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.