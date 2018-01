નવા વર્ષમાં મહારાષ્ટ્ર જાતીય હિંસામાં ભડકે બળ્યું છે અને સોમવારે પૂણે પાસે ભીમા-કોરેગાંવની લડાઈની ર૦૦મી વર્ષી ઉપર યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં બે જુથોની હિંસામાં ૧ યુવાનનું મોત થયું હતું અને ત્યારબાદ પાંચ શહેરોમાં હિંસા ભડકી ઉઠી છે.

