ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા સંપન્ન – જૂનાગઢનો અમિત રાઠોડ સિનિયર ભાઈઓમાં પ્રથમ

જૂનાગઢ નજીક આવેલાં ભવનાથ તિર્થક્ષેત્રમાં ગઈકાલે ફુલગુલાબી ઠંડીનાં આવરણ વચ્ચે યુવાનોમાં સૌથી વધુ પ્રિય એવી ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી. સિનિયર ભાઈઓ-જુનિયર ભાઈઓ, સીનીયર બહેનો અને જુનીયર બહેનોની આ યોજાયેલી સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાને સિનીયર ભાઈઓમાં જૂનાગઢનો અમિત રાઠોડ આવ્યો હતો જયારે જુનીયર ભાઈઓમાં ઉનાનાં સંજય બાંભણિયા આવેલ છે જયારે સિનીયર બહેનોમાં રાજકોટની ગીતા અને જુનીયર બહેનોમાં ખીરસરાની વાલીબેન ગરચર વિજેતા બન્યાં હતાં. સ્પર્ધકોને ઉપÂસ્થત જનમેદનીએ વધાવી લીધા હતા.

