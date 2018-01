જૂનાગઢમાં તા.૧૦ થી ર૦ જાન્યુઆરી સુધી કરૂણા અભિયાન હાથ ધરાશે

જુનાગઢના ગગનચુંબી ગિરનારની ગોદમાં વસેલા જૂનાગઢ શહેરમાં ઉતરાયણ પર્વે ઉપલક્ષ્યે કરૂણા અભિયાન અંતર્ગત બેઠક યોજાઇ હતી. ઉતરાયણપર્વ દરમ્યાન પતંગના દોરાથી પક્ષીઓને થતી ઇજાઓ તથા મૃત્યુના બનાવોને અટકાવવા રાજય સરકાર દ્વારા તા. ૧૦ થી ર૦ જાન્યુઆરી દરમ્યાન ‘કરૂણા અભિયાન’ હાથ ધરવાનું નકકી કરવામાં આવ્યું છે. જે અન્વયે જૂનાગઢ શહેર/જીલ્લામાં પક્ષી બચાવ કામગીરી સઘન અને સુયોજિત રીતે થઇ શકે એ હેતુથી લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે જૂનાગઢ નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી પ્રદિપસિંહજીની અધ્યક્ષતામાં કરૂણા અભિયાન બેઠક યોજાઇ હતી. બેઠકમાં નાયબ વનસંરક્ષકશ્રી પ્રદિપસીંહજીએ એ જણાવ્યું હતું કે, ઉતરાયણનો તહેવાર મોટી સંખ્યામાં આબાલ-વૃધ્ધ સૌ કોઇ લોકો પતંગ ચગાવી ઉજવણી કરે છે પરંતુ આ ઉડતા પતંગની દોરીથી માનવજીવન ઉપરાંત અબોલ પક્ષીઓને ગંભીર ઇજા થવાના અને મૃત્યુના બનાવો પણ બને છે. ચાલુ વર્ષે આવા બનાવોના નિવારણ તેમજ પક્ષીઓને બચાવવાના હેતુથી જરૂરી કામગીરી કરવા, સઘન તથા ઘનિષ્ઠ સંકલન જાળવવાની જરૂરીયાત ઉપર ભાર મુકયો હતો.

