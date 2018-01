જૂનાગઢ અને સોરઠમાં મક્રરસક્રાંતિ પર્વને ઉત્સાહભેર ઉજવવા માટે લોકોમાં ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહ્યો છે. ખાસ આ તહેવાર દાન-પુણ્ય અને પતંગ ઉડાવવાનો તહેવાર હોય લોકો આ દિવસે સવારથી જ અગાસી અને ધાબા ઉપર જઈ અને પતંગ ઉડાવવાની મોજ માણે છે. બજારોમાં આકર્ષક પતંગો આવી ગઈ છે જયારે તલ-મમરાનાં લાડુ, ગોળપાપડી જેવી ચીજવસ્તુઓનું પણ વેંચાણ થઈ રહ્યું છે.

