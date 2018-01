જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકાનાં ટેકસ વિભાગનાં આસિસ્ટન્ટ કમિશ્નર પ્રફુલ કનેરીયા અને તેમની ટીમે ગઈકાલે રિલાયન્સ ફ્રેશ મોલમાં ચેકીંગ હાથ ધર્યું હતું અને શાકભાજી, દુધ-દહી, ફ્રુટનો ૩૦૦ કિલો જથ્થાનો સ્થળ ઉપર જ નાશ કરી રૂ.રપ હજારનો દંડ ફટકાર્યો હતો.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.