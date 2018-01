સાવરકુંડલા તાલુકાનાં અમૃતવેલ ગામ નજીક ગઈકાલે સાંજે આઠેક વાગ્યાનાં સુમારે પેસેન્જર ટ્રેન હડફેટે સિંહ બાળ આવી જતાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યું થયું હતું.

