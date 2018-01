‘ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તી સુધી મંડયા રહો’ નું સુત્ર આપનાર યુવાનોનાં માર્ગદર્શક એવા સ્વામી વિવેકાનંદજીની આજે જન્મ જયંતિ હોય જેની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને શ્રધ્ધા-સુમન અર્પણ કરવાનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે.

